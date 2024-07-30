Новый теплоснабжающий котел установят в селе Молочном в Вологде

В период отключения источника теплоснабжения в Молочном на улице Ленина, 14, с 1 июля выполняются работы по техническому перевооружению котельной. В частности, заменят котел КВГ-7,56 № 4 на «Термотехник». Ход работ по замене оборудования проверил исполняющий обязанности мэра Вологды Андрей Накрошаев.

«Сейчас идут строительно-монтажные работы. Замена данного оборудования позволит нам в будущем сократить время остановки подачи горячего водоснабжения в Молочном. При отсутствии больших проблем на сетях срок отключения горячей воды не будет превышать двух недель. Работы по монтажу котла закончатся в середине сентября. Сейчас для подогрева воды в Молочном используется котёл, который необходим для зимнего содержания», — рассказал Андрей Накрошаев.

В рамках подготовки к отопительному сезону в областной столице запланирован ремонт 8,56 км тепловых сетей, а также трёх котельных по адресам: ул. Горького, 99а; с. Молочное, ул. Ленина, 14; ул. Можайского, 15а.