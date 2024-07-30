В Вологде подросток без прав не справился с управлением мопедом

Дорожно-транспортное происшествие случилось вчера, 29 июля, в 15:20 у дома №53а корпус 1 на улице Саммера в областной столице. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции России по г. Вологде.

14-летний подросток двигался по улице Саммера со стороны улицы Дальней в направлении Доронино на мопеде марки «Альфа». В какой-то момент парень не справился с управлением и при торможении получил травму ноги. С места происшествия его доставили в медицинское учреждение.

Сообщается, что у подростка отсутствует право на управление транспортным средством.