На проспекте Победы в Вологде вместе с бульваром ремонтируют фасады зданий

Вместе с благоустройством бульвара на проспекте Победы в областной столице обновляют проезжую часть и фасады зданий.

«На примере бульвара проспекта Победы отрабатываем со всеми службами практику комплексного бесшовного благоустройства. Мы синхронизируем ремонт самого бульвара, проезжей части проспекта и, что немаловажно, ремонт фасадов зданий на этом участке. Собственники приводят в порядок фасады – окна, витрины, входные группы. К тому же на фасадах зданий проспекта будем устанавливать дополнительные системы уличного освещения в виде подсветки. В будущем эту практику планируем распространить на объекты благоустройства в городе», – прокомментировал исполняющий обязанности мэра Вологды Андрей Накрошаев.

Напомним, проспект Победы ремонтируют на участке от улицы Мира до улицы Батюшкова. В рамках благоустройства уложат новое асфальтобетонное покрытие проезжей части, бортовой камень заменят на гранитный, а асфальтобетонные тротуары – на покрытие из гранитной плитки. Помимо этого, установят два островка безопасности на пересечении с улицей Батюшкова и Торговой площадью и переустроят уличное освещение. На сегодняшний день на 50% выполнен демонтаж бортовых камней. Работы выполняет ООО «Дорсервис», с которым заключен контракт на сумму 125,1 миллиона рублей. Завершить работы планируют до 7 октября.

Обновление самого общественного пространства выполнено на 52%. В частности, уже демонтированы существующее асфальтобетонное покрытие и МАФы. Ведутся работы по укладке брусчатки, проводится монтаж бортовых камней и устройство электроосвещения. Кроме того, проект предусматривает установку систем видеонаблюдения, малых архитектурных форм, а также будет высажено дополнительное озеленение. Стоимость работ по благоустройству бульвара на проспекте Победы составляет 111,25 миллиона рублей.