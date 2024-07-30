Гостиницу с рестораном и прокатом инвентаря построят в музее «Семенково»

[ Общество ]

В архитектурно-этнографическом музее «Семенково» под Вологдой будет построена гостиница с рестораном. В настоящее время в «Семенково» завершается обустройство тропы здоровья, которая зимой будет использоваться под лыжную трассу.  

«Это пилотный проект, образцовый. Особенно зимой и в ночное время здесь нужны камеры и пункт охраны. Нужно, чтобы люди могли и покушать, и взять напрокат палки для скандинавской ходьбы, санки, лыжи, ватрушки. Большую рубленую горку для детей нужно поставить. Архитектурно и тематически все должно сочетаться с географическим комплексом», - заявил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов в ходе выездного совещания по вопросу реализации проекта.

Сейчас техническая готовность трассы составляет уже порядка 70%. По информации пресс-службы врио губернатора, на территории музея будет построен музейный комплекс с рестораном. Также будет организован прокат велосипедов и лыжного инвентаря и обустроены места для глэмпинга.

Как уточнил начальник департамента природных ресурсов, лесного и охотничьего хозяйства Владислав Ефанов, протяженность лыжной трассы составит 5,5 километров.

Уже к началу сентября планируется подготовить первую очередь реализации проекта, до 1 декабря – вторую.

Теги:
Музей Семенково тропа здоровья
 

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