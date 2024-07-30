Жителю Череповца для спасения потребовалось остановить сердце

Жителю Череповца потребовалась остановка сердца для спасения. В медсанчасти «Северстали» у 50-летнего мужчины было обнаружено опасное заболевание – массивное расслоение аорты.

«Пациенту требовалась сложнейшая экстренная операция с остановкой сердца и применением искусственного кровообращения в условиях федеральной клиники», - рассказали в региональном департаменте здравоохранения.

На вертолете санавиации мужчина был своевременно эвакуирован в федеральный центр. В ведомстве уточнили, что спецтранспорт позволяет быстро доставлять пациентов в медицинские организации, где есть возможность оказать узконаправленную специализированную помощь.