Водитель КАМАЗа затопил грузовик, чтобы сбить огонь

В Вожегодском районе водитель КАМАЗа затопил грузовик, чтобы спасти его от пожара. Происшествие случилось накануне около трех часов дня у деревни Гридино.

По информации регионального управления МЧС, водитель грузовика на трассе почувствовал запах дыма. Остановившись, он увидел, что в прицепе начал дымиться кран-манипулятор. Огнетушителем сбить возгорание у него не получилось. Тогда водитель решил загнать автомобиль в расположенный неподалеку водоем, предварительно позвонив пожарным.

«Рядом с тем местом, где он остановился, очень кстати оказался водоём. Причём достаточно большой, чтобы КамАЗ с прицепом можно было там частично затопить, что водитель и сделал. Огонь уже не мог так активно распространяться, и прибывшие огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание», - рассказали в региональном управлении МЧС.

Причиной пожара, по предварительным данным, стало короткое замыкание в проводке манипулятора.