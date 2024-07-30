На целлюлозно-бумажное производство в Соколе требуются люди

В списке актуальных вакансий — начальник цеха и главный технолог бумажного производства, механик целлюлозного производства, начальник ТЭС, заместитель начальника цеха РМЦ.

Сокольский ЦБК объявил о дополнительном наборе кадров. Комбинат обеспечивает обучение и профессиональную переподготовку в учебных центрах за счет средств работодателя. Обучиться профессии и повысить квалификацию возможно также и на рабочем месте.

Самые востребованные на целлюлозно-бумажном производстве специальности:

- прессовщик бумагоделательной машины;

- размольщик;

- резчик бумаги, картона и целлюлозы;

- машинист расфасовочно-упаковочных машин;

- рабочий по подаче химикатов;

- промывщик целлюлозы;

- варщик целлюлозы;

- машинист котлов;

- лаборант химического анализа;

- слесарь-ремонтник;

- электромонтёр;

- токарь-расточник;

- слесарь КИПиА.