На целлюлозно-бумажное производство в Соколе требуются люди

В списке актуальных вакансий — начальник цеха и главный технолог бумажного производства, механик целлюлозного производства, начальник ТЭС, заместитель начальника цеха РМЦ.
Сокольский ЦБК объявил о дополнительном наборе кадров. Комбинат обеспечивает обучение и профессиональную переподготовку в учебных центрах за счет средств работодателя. Обучиться профессии и повысить квалификацию возможно также и на рабочем месте.
Самые востребованные на целлюлозно-бумажном производстве специальности:
- прессовщик бумагоделательной машины;
- размольщик;
- резчик бумаги, картона и целлюлозы;
- машинист расфасовочно-упаковочных машин;
- рабочий по подаче химикатов;
- промывщик целлюлозы;
- варщик целлюлозы;
- машинист котлов;
- лаборант химического анализа;
- слесарь-ремонтник;
- электромонтёр;
- токарь-расточник;
- слесарь КИПиА.
«Как и большинство промышленных предприятий, сейчас мы наблюдаем дефицит квалифицированных рабочих кадров. В последние годы средний возраст работников ЦБК снизился – к нам активно идет работать молодежь», — подчеркнула начальник отдела по работе с персоналом Сокольского ЦБК Татьяна Серединская.