На целлюлозно-бумажное производство в Соколе требуются люди

[ Общество ]

В списке актуальных вакансий — начальник цеха и главный технолог бумажного производства, механик целлюлозного производства, начальник ТЭС, заместитель начальника цеха РМЦ.

Сокольский ЦБК объявил о дополнительном наборе кадров. Комбинат обеспечивает обучение и профессиональную переподготовку в учебных центрах за счет средств работодателя. Обучиться профессии и повысить квалификацию возможно также и на рабочем месте.

Самые востребованные на целлюлозно-бумажном производстве специальности:

- прессовщик бумагоделательной машины;

- размольщик;

- резчик бумаги, картона и целлюлозы;

- машинист расфасовочно-упаковочных машин;

- рабочий по подаче химикатов;

- промывщик целлюлозы;

- варщик целлюлозы;

- машинист котлов;

- лаборант химического анализа;

- слесарь-ремонтник;

- электромонтёр;

- токарь-расточник;

- слесарь КИПиА.

«Как и большинство промышленных предприятий, сейчас мы наблюдаем дефицит квалифицированных рабочих кадров. В последние годы средний возраст работников ЦБК снизился – к нам активно идет работать молодежь», — подчеркнула начальник отдела по работе с персоналом Сокольского ЦБК Татьяна Серединская.

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