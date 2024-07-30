Вологжанка взяла золото всероссийских соревнований по настольному теннису

[ Спорт ]

Вологжане завоевали две медали всероссийских соревнований по настольному теннису. Кубок «ТТплэй РФ» прошёл в юбилейный, 50-й раз, в Санкт-Петербурге 27-28 июля.

Призовой фонд турнира в этом году составил 200 000 руб., а за победу боролись 96 спортсменов из Вологодской, Московской, Ленинградской, Псковской, Мурманской областей, Санкт-Петербурга и Москвы.

Вологодские мастера малой ракетки показали отличный результат, завоевав две медали в женском одиночном разряде. Победу одержала Анастасия Березина, второе место заняла Анастасия Солодкая.

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