Вологжанка взяла золото всероссийских соревнований по настольному теннису

Вологжане завоевали две медали всероссийских соревнований по настольному теннису. Кубок «ТТплэй РФ» прошёл в юбилейный, 50-й раз, в Санкт-Петербурге 27-28 июля.

Призовой фонд турнира в этом году составил 200 000 руб., а за победу боролись 96 спортсменов из Вологодской, Московской, Ленинградской, Псковской, Мурманской областей, Санкт-Петербурга и Москвы.

Вологодские мастера малой ракетки показали отличный результат, завоевав две медали в женском одиночном разряде. Победу одержала Анастасия Березина, второе место заняла Анастасия Солодкая.