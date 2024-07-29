Водитель мопеда без прав пострадал в ДТП в Вологде

В Вологде в ДТП пострадал 18-летний водитель мопеда. Авария произошла сегодня около часа дня у дома №119 по улице Герцена.
Как рассказали в региональном УМВД, виновником в аварии стал 86-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107, который не предоставил преимущество в движении водителю мопеда Альфа.
«В результате ДТП пострадал водитель мопеда, с травмами его доставили в медицинское учреждение. Госавтоинспекторы установили, что у молодого человека нет права на управление транспортными средствами», - уточнили в УМВД.