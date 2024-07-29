Сборная Вологодской области стала обладателем Кубка России по голболу

[ Спорт ]

Сборная Вологодской области стала обладателем Кубка России по голболу (игра для людей с нарушениями зрения). Соревнования прошли в Нижнем Новгороде с 25 по 29 июля. Всего в турнире приняли участие команды из Вологодской, Калужской, Тульской, Московской, Нижегородской области.

Сборная Вологодской области одержала 5 побед в 6-ти матчах, в финале обыграв представительниц Калужской области 8:7.

В составе сборной выступали заслуженный мастер спорта Арина Герасимова, мастера спорта России Елизавета Кемешева и Ксения Каёва, кандидаты в мастера спорта Анастасия Апичина и Марина Гревцева. Тренирует команду заслуженный тренер России Елена Удодова.

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