В Сухону выпустят 1,5 тысячи мальков царской рыбы

В реку Сухону сегодня будет выпущено более 1,5 тысяч мальков стерляди, которая считается царской рыбой. Зарыбление пройдет в районе поселка Туровец Междуреченского округа. Заказчиком зарыбления выступает ООО «АСМ», а сама инициатива является результатом реализации проекта по строительству системы водоснабжения для Никольска.

«В рамках программы планируется выпуск молодых особей стерляди средним весом 5 г в количестве 1597 штук в реку Сухона. Через 6-7 лет после выпуска царская рыба достигает зрелости. Процесс запуска молоди будет проходить под контролем Федерального агентства по рыболовству», - сообщает Туровецкий территориальный отдел.