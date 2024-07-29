В Сухону выпустят 1,5 тысячи мальков царской рыбы

[ Общество ]

В реку Сухону сегодня будет выпущено более 1,5 тысяч мальков стерляди, которая считается царской рыбой. Зарыбление пройдет в районе поселка Туровец Междуреченского округа. Заказчиком зарыбления выступает ООО «АСМ», а сама инициатива является результатом реализации проекта по строительству системы водоснабжения для Никольска.

«В рамках программы планируется выпуск молодых особей стерляди средним весом 5 г в количестве 1597 штук в реку Сухона. Через 6-7 лет после выпуска царская рыба достигает зрелости. Процесс запуска молоди будет проходить под контролем Федерального агентства по рыболовству», - сообщает Туровецкий территориальный отдел.

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