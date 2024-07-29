В Вологде вновь пройдет книжный фестиваль «КнигПикник»

17 августа в областной столице состоится книжный фестиваль «КнигПикник по-вологодски». Он соберёт книголюбов, авторов, людей творчества и известных спикеров из разных городов России. Тематические шатры, сцена и книжная ярмарка разместятся в сквере на улице Сергея Орлова вдоль реки Вологды.

В этом году в программу фестиваля вошли мастер-классы, лекции и дискуссии с участием популярных авторов, краеведов и экспертов в области литературы из Вологды, Москвы, Санкт-Петербурга, Рыбинска, Череповца и других городов России. Участники смогут окунуться в мир новых идей, узнать о последних трендах и задать вопросы любимым писателям.

Для юных книголюбов на «КнигПикнике» будет создана отдельная площадка. В детскую программу войдут встреча с умными морскими свинками, мастер-классы, чтение весёлых произведений самых любимых детских авторов, эксперименты и многое другое.

Одной из центральных частей КнигПикника станет книжная ярмарка, где можно будет не только приобрести книги разных жанров, но и пообщаться с авторами, а также взять автограф. Свои издания представят гости Вологды – «КомпасГид», «Молодая Мама», «Абрикобукс», «Самокат» и, конечно, местные издательства – «Древности Севера», «Родники», «Порт-Апрель».

Программа главной сцены очень разнообразна. Юлия Щербинина, специалист по книговедению и читательским практикам, доктор педагогических наук, расскажет о книжных иллюзиях в разных видах искусства, внечитательских способах использования книг от древности до современности, происхождении ложных библиотек и томов-тайников. На творческой встрече писатель Алексей Олейников представит графические путеводители по «Евгению Онегину» и «Горе от ума», а также расскажет о своих детских книгах. На лекции врача и научного журналиста Алексея Водовозова посетители узнают о связях между художественной литературой и медициной. Один из любимых вологодских писателей Наталья Мелехина выступит с презентацией книги «Животинки из Паутинки» в сопровождении неожиданных гостей. А Евгений Стариков поведает об истории Вологды с глазами журналистов.

В шатре «Книга» состоится обсуждения художественной литературы с прозаиками и поэтами – о своем творчестве расскажут Мария Суворова (Вологда), Александр Рыжков (Рыбинск) и другие авторы.

Шатёр «Птица-счастья» посвящён краеведению и истории. Здесь посетители узнают о родном крае: о реставрации вологодских домов расскажет Анна Якимова, а работы фотографа Игоря Турова представят Вологду и окружающий мир глазами мастера. 17 августа, в день рождения Валерия Гаврилина, научный сотрудник Музея-квартиры В.И. Белова Ксения Соколова расскажет, как композитор видел «музыку писательского слова». Профессор Вологодского государственного университета Еленой Ильиной расскажет о том, как вологодская деревня воспринимала и осваивала медиа XX-XXI века – радио, кино, сериалы и интернет.

В молодежном шатре «Велосипед» блогер Иван Волков расскажет об истории российского комикса. А Юлия Щербинина поделится о том, как современные интернет-хейтеры вписываются в давнюю историю речевой агрессии.

В детском шатре «Морошка» библиотекари Вологодской областной детской библиотеки расскажут о современной детской литературе, библиотекари Централизованной библиотечной системы Вологды научат медленному чтению, а любимый многими писатель Станислав Востоков познакомит со своим творчеством и ответит на вопросы юных читателей.

Новый шатёр в этом году – «ЛитСИМена». Современные авторы и сотрудники Центра писателя В.И. Белова расскажут о новых именах в литературе. С творчеством молодых можно познакомиться во время презентации Ирины Суворовской, открытого литературного микрофона и круглого стола «Молодая литература. Кто это пишет? Кто это читает?». Интересная лекция Александра Рыжкова «Горький и Грин, или История про ящик с варением» поведает о парадоксах «продвижения» творчества писателя.

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