Череповчанин погиб в ДТП с грузовиками в Карелии

Авария произошла 28 июля около 10:30 на трассе «Кола» в Сегежском районе Республики Карелия. Легковушка врезалась в два грузовика, перевозивших военную технику. 70-летний водитель, житель Череповца, погиб на месте. По словам очевидцев, он уснул во время движения.

Среди пострадавших также оказалась 69-летняя пассажирка автомобиля – жительница Череповца. Женщина выжила, сейчас ее состояние средней тяжести. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Карелия Михаил Охлопков.

«Выполнен весь комплекс обследований в Медвежьегорской ЦРБ. Установлены ушибы мягких тканей. Родственники забрали женщину к себе», – прокомментировал Михаил Охлопков на своей странице ВКонтакте.

Прокуратура Сегежского района взяла на контроль установление обстоятельств смертельного дорожно-транспортного происшествия.