Более 4 млрд рублей получил Шекснинский район на развитие

Правительство Вологодской области направило более 4 миллиардов рублей на развитие Шекснинского района. Об этом стало известно на встрече врио губернатора региона Георгий Филимоновым с жителями района.

«Шекснинскому району Правительство Вологодской области уже направило сумму в размере 4,5 миллиарда рублей на 2024-2025 года. Это реальные деньги, которые направлены на реальные проекты. Один из пунктов повестки – Нифантовская школа. Для нее выделено 136 миллионов рублей. Решение принято, деньги поставлены, капремонт будет осуществлен», – Георгий Филимонов.

Помимо этого, на строительство очистных сооружений канализации в 2024-2026 годах направят 1,5 миллиарда рублей. Также по обращению одного из жителей округа проверят компрессорную емкость, которая должна обеспечивать стабильное давление и объем воды в селе Чаромское.

В Шекснинском районе восстановят краеведческий музей, который уже долгое время не работает. Сейчас помещения под экспозиции готовы на 70%, их ремонт завершат в ближайшие два месяца.

На встрече прозвучал и вопрос о благоустройстве набережной реки Шексны. На текущий момент подготовлена проектно-сметная документация первого этапа обновления набережной, получено положительное заключение Госэкспертизы. Сейчас определяют источник финансирования работ.

Активное участие жителей вызвали и такие проблемы, как газоснабжение, переселение из аварийного жилья, уборка дорог в зимнее время, нехватка бригад скорой помощи. Все вопросы были взяты на личный контроль Георгием Филимоновым.