Роспотребнадзор проводит проверку в лагере «Салют» под Великим Устюгом

В палаточном лагере «Салют» в Великоустюгском округе на территории лыжной базы «Салют» выявили случай острой кишечной инфекции среди детей и персонала. Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование.

За медицинской помощью с симптомами острых кишечных инфекций обратилось 10 человек, из них 8 человек получают лечение амбулаторно, 2 человека находятся на госпитализации в инфекционном отделение БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ» в состоянии легкой степени тяжести.

«В рамках эпидемиологического расследования устанавливаются причины возникновения очага групповой заболеваемости. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Вологодской области», - сообщают в Роспотребнадзоре Вологодской области.