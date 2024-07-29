Роспотребнадзор проводит проверку в лагере «Салют» под Великим Устюгом

[ Общество ]

В палаточном лагере «Салют» в Великоустюгском округе на территории лыжной базы «Салют» выявили случай острой кишечной инфекции среди детей и персонала. Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование.

За медицинской помощью с симптомами острых кишечных инфекций обратилось 10 человек, из них 8 человек получают лечение амбулаторно, 2 человека находятся на госпитализации в инфекционном отделение БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ» в состоянии легкой степени тяжести.

«В рамках эпидемиологического расследования устанавливаются причины возникновения очага групповой заболеваемости. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Вологодской области», - сообщают в Роспотребнадзоре Вологодской области.

Как сообщает глава Великоустюгского округа Иван Абрамов, на данный момент лагерь закрыт, а детей забрали родители. Также решается вопрос о возврате денег за путевки.

Теги:
детский лагерь кишечные инфекции роспотребнадзор
Фото: страница ВКонтакте Ивана Абрамова
 

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