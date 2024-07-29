Две собаки спасены пожарными в Вологде

Вологодские пожарные спасли двух собак из загоревшейся квартиры на улице Воровского. Как рассказали в региональном управлении МЧС, задымление заметили соседи, которые и вызвали пожарных.

«Так как огнеборцам никто не открыл, дверь пришлось вскрывать. Почуяв свежий воздух, на лестничную площадку выбежала одна из хозяйских собак. Она не успела сильно надышаться дымом, её вывели из подъезда. Вторую собаку огнеборцы обнаружили в глубине квартиры, где было гораздо больше дыма. Её тоже поспешили вынести на улицу. К счастью, вскоре она пришла в себя», - рассказали сотрудники МЧС.

По предварительным данным, причиной пожара стал неисправный диодный светильник, который был прикреплен к подвесным потолкам на кухне.