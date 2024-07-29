Вологодский активист оштрафован за финансирование экстремистской деятельности

Известный вологодский активист Евгений Молотов оштрафован за финансирование НО «ФБК»*. Судом он признан виновным по ч. 1. статьи 282.3 Уголовного кодекса – «Финансирование экстремистской деятельности.

Как было установлено в суде, он перечислил 1000 рублей организации, которая была ликвидирована решением Московского городского суда в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

«Подсудимый вину в совершении преступления не признал. Пояснил, что, когда переводил деньги, еще не знал о решении Московского городского суда», - рассказали в объединенной пресс-службе судов области.

Решением городского суда молотов оштрафован на 600 тысяч рублей, но с учетом того, что он содержался под стражей, сумма штрафа снижена до 400 тысяч рублей.

*- Организация признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена