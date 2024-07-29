Два человека получили травмы в лобовом ДТП на трассе Москва-Архангельск

Два человека получили травмы в ДТП, которое произошло накануне на территории Верховажского округа. Авария случилась в 13.20 на 683-м километре трассы Москва-Архангельск.

По информации Госавтоинспекции, 31-летний водитель иномарки Фольксваген Гольф начал совершать обгон в зоне действия знака «Обгон запрещен». На встречно полосе произошло лобовое столкновение с автомобилем Москвич, которым управлял 54-летний мужчина.

В результате ДТП травмы получили оба водителя. Правда, водитель иномарки был госпитализирован, а водителю Москвича врачи оказали помощь на месте. Ему госпитализация не потребовалась.