Два человека получили травмы в лобовом ДТП на трассе Москва-Архангельск

[ Происшествия ]

Два человека получили травмы в ДТП, которое произошло накануне на территории Верховажского округа. Авария случилась в 13.20 на 683-м километре трассы Москва-Архангельск.

По информации Госавтоинспекции, 31-летний водитель иномарки Фольксваген Гольф начал совершать обгон в зоне действия знака «Обгон запрещен». На встречно полосе произошло лобовое столкновение с автомобилем Москвич, которым управлял 54-летний мужчина.

В результате ДТП травмы получили оба водителя. Правда, водитель иномарки был госпитализирован, а водителю Москвича врачи оказали помощь на месте. Ему госпитализация не потребовалась.

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