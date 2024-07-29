Вологжанка выиграла 1,5 млн рублей на создание коллекции женской одежды

Вологжанка Валерия Виноградова выиграла 1,5 млн рублей на реализацию авторского проекта «Национальная краса Вологодчины». Итоги конкурса Росмолодежь. Гранты подведены на фестивале молодого искусства «Таврида.Арт».

«По результатам оценок экспертов амбассадор арт-кластера «Таврида» от Вологодской области Валерия Виноградова получила грант в размере 1,5 млн рублей на реализацию авторского проекта «Национальная краса Вологодчины». Инициатива вологжанки направлена на сохранение локальной идентичности через популяризацию вологодских брендов. В ходе проекта будет создана коллекция женской повседневной одежды с элементами традиционного костюма и коллекция открыток с элементами локальных брендов округов и районов Вологодчины», – рассказали в пресс-службе врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.

О победе стало известно на фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ», который прошел уже в шестой раз.

«Я очень рада победе. Защита прошла волнительно, были свои сомнения, но все получилось. Мы выиграли самый большой грант, который можно было получить – 1,5 миллиона рублей на реализацию проекта о молодых творческих профессионалах, которым мы дадим уникальную площадку для творчества и воплощения их идей в жизнь», – рассказала победительница проекта Валерия Виноградова.

«Таврида.АРТ» входит в федеральный проект «Молодежь России» национального проекта «Образование».