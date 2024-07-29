Вологжанка выиграла 1,5 млн рублей на создание коллекции женской одежды

[ Общество ]

Вологжанка Валерия Виноградова выиграла 1,5 млн рублей на реализацию авторского проекта «Национальная краса Вологодчины». Итоги конкурса Росмолодежь. Гранты подведены на фестивале молодого искусства «Таврида.Арт».  

«По результатам оценок экспертов амбассадор арт-кластера «Таврида» от Вологодской области Валерия Виноградова получила грант в размере 1,5 млн рублей на реализацию авторского проекта «Национальная краса Вологодчины». Инициатива вологжанки направлена на сохранение локальной идентичности через популяризацию вологодских брендов. В ходе проекта будет создана коллекция женской повседневной одежды с элементами традиционного костюма и коллекция открыток с элементами локальных брендов округов и районов Вологодчины», – рассказали в пресс-службе врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.

О победе стало известно на фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ», который прошел уже в шестой раз.

«Я очень рада победе. Защита прошла волнительно, были свои сомнения, но все получилось. Мы выиграли самый большой грант, который можно было получить – 1,5 миллиона рублей на реализацию проекта о молодых творческих профессионалах, которым мы дадим уникальную площадку для творчества и воплощения их идей в жизнь», – рассказала победительница проекта Валерия Виноградова.

«Таврида.АРТ» входит в федеральный проект «Молодежь России» национального проекта «Образование».

Теги:
проекты Победа
 

Последние новости

Два человека получили травмы в лобовом ДТП на трассе Москва-Архангельск
Вологжанка выиграла 1,5 млн рублей на создание коллекции женской одежды
Анастасия Маркова вывела Вологодскую область на третье место кубка России по плаванию
Новое уличное освещение появится в Вологде на 19 улицах
Пьяный водитель грузовика устроил ДТП на выезде из Сокола
Вологжанка Лидия Малахова продолжит свою карьеру в Премьер-лиге
«Динамо» (Вологда) поможет команде Вологодского общества больных диабетом
Глава Шекснинского района громко ушел в отставку
Министра строительства РФ познакомили в Соколе с технологией CLT
Строительство сетей уличного освещения в Вологде ведется по 13 участкам