Анастасия Маркова вывела Вологодскую область на третье место кубка России по плаванию

[ Спорт ]

Анастасия Маркова вывела Вологодскую область на третье место командного зачета финала кубка России по плаванию. Соревнования прошли с 23 по 28 июля в Екатеринбурге. На турнире собрались более 750 лучших пловцов со всей страны.

Вологодскую область представила воспитанница Андрея Алешина - мастер спорта международного класса Анастасия Маркова.

Вологжанка выступила в шести дисциплинах: 50 м и 100 м - на спине, 200 метров - вольным стилем, 50 м, 100 м и 200 м баттерфляем.

Анастасия заняла первое место на дистанции 200 метров баттерфляем, остановилась в шаге от медали на дистанции 100 метров этим стилем. Также победила в финале на дистанции 200 метров вольным стилем, став в итоге девятой.

По итогам всех выступлений Анастасии в командном зачете среди субъектов 3 группы наш регион занял третье место, уступив только Алтайскому и Ставропольскому краям.

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Анастасия Маркова плавание
 

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