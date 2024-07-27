Новое уличное освещение появится в Вологде на 19 улицах

В этом году в областном центре запланировано строительство наружного освещения на 19 улицах. Общая протяженность сетей составляет 11,4 км. На данный момент подрядчики проводят работы на 13 объектах.

«Стоимость строительства новых сетей уличного освещения составляет 32 млн рублей. Средства выделены из областного бюджета, благодаря реализации соответствующей программы врио губернатора Георгия Филимонова. Сейчас работы проходят в разных микрорайонах города, завершить их необходимо до конца 2024 года. Список для строительства новых опор освещения формировался с учетом мнения вологжан. На всех участках используем энергосберегающие светильники, которые при этом дают еще и более яркий световой пучок. А это важно для уровня освещенности, а, значит, и вопросов безопасности», – прокомментировал исполняющий обязанности мэра города Вологды Андрей Накрошаев.

Сейчас подрядчики работают на следующих участках городских улиц:

- ул. Промышленная – от ул. Элеваторной до Мясокомбината (32 светильника);

- ул. Беляева – от ул. Петрозаводской до Московского шоссе (13 светильников);

- ул. Городской Вал – от ул. Разина до ул. Пугачева (7 светильников);

- проезд от ул. Возрождения до д. №10 по ул. Ягодной (10 светильников);

- ул. 8-я Садовая (23 светильника);

- ул. Щеглинская (16 светильников);

- ул. Новгородская – от Пошехонского ш. до ул. Молодежной (25 светильников);

- ул. Можайского – от Пошехонского ш. до д. №2 по ул. Можайского (9 светильников);

- с. Молочное, ул. Подлесная (18 светильников);

- ул. Пионерская, д. 8-14А (10 светильников);

- ул. Карла Маркса – от ул. Фрязиновской до д. №87А по ул. К. Маркса (13 светильников);

- сквер по ул. Пушкинской у стадиона «Динамо» (8 светильников);

- Технический переулок – от ул. М. Конева до дома №31 по Техническому переулку (8 светильников).

Помимо этого, новые опоры ЛЭП и светильники смонтируют в с. Молочное (Роща Памяти); в коттеджном поселке «Покровская Слобода»; от дома №6 по ул. Слободской до железнодорожного переезда; по ул. Белоризцев от ул. Полевой до Спортивного переулка; от ул. Железнодорожная (вблизи домов №№ 95А, 99А, 103А) до ул. Никольской (вблизи дома № 94А). Также запланирован еще один крупный объект – нечетная сторона улицы Чернышевского. Здесь самый большой объем работ: необходимо заменить 2,24 км сетей.

Кроме того, на участке трассы М-8, который находится в ведении города светильники заменят на светодиодные. На эти цели запланировано 4,14 млн рублей по программе цифровизации.