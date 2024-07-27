Пьяный водитель грузовика устроил ДТП на выезде из Сокола

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Авария произошла вчера, 26 июля, около семи часов вечера на 492 километре трассы М-8, на выезде из Сокола в сторону Вологды. Об этом сообщает ИА «Вологда Регион» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Вологодской области.

По предварительной информации, грузовой автомобиль "Ситрак" под управлением 63-летнего мужчины врезался в грузовик "Ман", ехавший в попутном направлении. Предполагается, что впереди идущая машина начала тормозить, а водитель большегруза не успел отреагировать. Из-за столкновения один из грузовиков съехал в кювет, а кабина чуть не оторвалась от фургона.

В результате ДТП, водитель "Ситрака" получил травму головы. Мужчина, управлявший второй машиной, не пострадал. Известно, что первый был в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.

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