«Динамо» (Вологда) поможет команде Вологодского общества больных диабетом

[ Спорт ]

Футбольный клуб «Динамо» (Вологда) участвуя в Кубке России поможет ещё и команде Вологодского общества больных сахарным диабетом.

В новом розыгрыше Кубка России, компания FONBET и ее благотворительная программа ДоброFON, запустила акцию «Прокачай команду». Суть акции такова, клубу Пути регионов нужно выбрать адресата (любую футбольную команду из своего города) и после прохождения каждого раунда клуба по сетке данная компания будет поддерживать детскую команду.

Как только вологжанам предложили поучаствовать, «Динамо» сразу согласился и отправил контакты футбольной команды из Вологодской общественной организации инвалидов «Объединение больных сахарным диабетом».

"Бело-голубые" уже на протяжении года поддерживает данную организацию. Устраивает различные встречи, приглашает на футбол и каждую неделю игроки клуба проводят для детей тренировки.

«В пятницу утром от ДоброFON пришло письмо с подтверждением нашего адресата», –сообщает ТГ-канал "Дневник Пресс-атташе".

Отметим первым соперником «Динамо» (Вологда) в Кубке России будет ФК «Череповец – СШОР Витязь». Матч пройдёт в городе металлургов 30 июля. На игре ожидается аншлаг. Ещё в четверг череповецкий клуб в своих соцсетях объявил, что все билеты на главное дерби региона проданы.

Теги:
Динамо Вологда сахарный диабет благотворительность
Фото: ТГ-канал "Дневник пресс-атташе"
 

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