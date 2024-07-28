Молодые спортсмены Вологодчины получат губернаторскую стипендию

В Вологодской области введут стипендии в размере 10 тысяч рублей ежемесячно для молодых спортсменов. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил врио губернатора региона Георгий Филимонов.

Претендовать на материальную поддержку смогут 20 спортсменов региона в возрасте от 14 лет до 21 года, которые стали победителями или призёрами официальных соревнований разного уровня и которые проходят спортивную подготовку в Вологодской области.

Стипендиатов выберет специальная комиссия на основе рейтинга достижений спортсменов с помощью балльной системы оценок.

Приём заявок уже открыт. Выдвинуть своих кандидатов могут коллегиальные органы физкультурно-спортивных организаций региона, которые имеют на то полномочия. Заявку можно подать до 19 августа.