3 млрд рублей «Северсталь» вложит в 2025 году в благоустройство Череповца

Компания «Северсталь» объявила о старте нового этапа Программы комплексного развития Череповца. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил мэр города Вадим Германов.

«В следующем году в модернизацию городской инфраструктуры «Северсталь» вложит 3 миллиарда рублей. Эта сумма станет рекордной с начала реализации Программы. На реконструкцию Советского проспекта и парка «Серпантин» в прошлом году было выделено 1,5 миллиарда рублей, на создание бульвара на Городецкой и реконструкцию площади Революции в этом году – 700 миллионов. Реконструкция знаковых городских объектов поможет вдохнуть в них новую жизнь», – рассказал мэр Череповца.

В Программу развития войдет реконструкция привокзальной площади и прилегающего сквера, создание культурно-досугового центра на Советском проспекте, а также строительство спортивного центра с горнолыжными склонами, скейт-парком и площадками для разных видов спорта на Гритинской горке.