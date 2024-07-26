3 млрд рублей «Северсталь» вложит в 2025 году в благоустройство Череповца

[ Общество ]

Компания «Северсталь» объявила о старте нового этапа Программы комплексного развития Череповца. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил мэр города Вадим Германов.

«В следующем году в модернизацию городской инфраструктуры «Северсталь» вложит 3 миллиарда рублей. Эта сумма станет рекордной с начала реализации Программы. На реконструкцию Советского проспекта и парка «Серпантин» в прошлом году было выделено 1,5 миллиарда рублей, на создание бульвара на Городецкой и реконструкцию площади Революции в этом году – 700 миллионов. Реконструкция знаковых городских объектов поможет вдохнуть в них новую жизнь», – рассказал мэр Череповца.

В Программу развития войдет реконструкция привокзальной площади и прилегающего сквера, создание культурно-досугового центра на Советском проспекте, а также строительство спортивного центра с горнолыжными склонами, скейт-парком и площадками для разных видов спорта на Гритинской горке.

Теги:
«Северсталь» инфраструктура финансирование
Фото: страница ВКонтакте Вадима Германова
 

Последние новости

На Вологодчину с рабочим визитом прибыл министр строительства и ЖКХ РФ
Ремонт проспекта Победы стартовал в Вологде
В Череповце автобус сбил пенсионерку на «зебре»
Молодые спортсмены Вологодчины получат губернаторскую стипендию
3 млрд рублей «Северсталь» вложит в 2025 году в благоустройство Череповца
Рекордное количество участников собрал форум «Дерево в архитектуре»
Асфальт на Пошехонском шоссе уложат к середине августа
Мастера за сутки построили часовню на месте разрушенного Спасо-Всеградского собора
Июль в Вологодской области может закончиться дождями
Под Вологдой завершено строительство крупного птичника