Рекордное количество участников собрал форум «Дерево в архитектуре»

Вологда собрала рекордное число участников Международного форума «Дерево в архитектуре», который стартовал накануне в Вологде. Как рассказал президент Союза архитекторов России Николай Шумаков, ранее форум не собирал такого количества участников

«Впервые форум «Дерево в архитектуре» вышел за пределы Москвы и очень правильно, что он прибыл в Вологду. Ранее такого большого количества участников и представленных конкурсных материалов еще не было. Более 100 работ от архитекторов, работающих с деревом, представлены здесь, а также инсталляции и постройки от производителей деревянных конструкций. У нас огромная деловая программа – порядка 40 мероприятий и 70 спикеров. Сюда приехали представители не только со всей России, но и Казахстана, Армении, Узбекистана, Таджикистана», – рассказал президент Союза архитекторов России Николай Шумаков.

«Для Вологды деревянная архитектура, деревянное зодчество – это многовековая история. Дерево – это первый материал, который использовался в строительстве, но мы хотим, чтобы дерево было материалом не только прошлого, но и будущего. Для этого необходимо проделать большую работу. Это реставрация объектов деревянного зодчества Вологды, возрождение деревянного домостроения», – отметил врио мэра Вологды Андрей Накрошаев.

Основной площадкой форума стала Кремлёвская площадь, где участники из разных городов представили свои конкурсные работы. На площади также работают выставочные павильоны строительных компаний, которые представляют различные технологии домостроения.

Трёхдневная деловая программа Международного форума «Дерево в архитектуре» проходит на двух площадках Вологодского кремля – в Юго-Западной башне и в Иосифовском корпусе.

В течение всех дней форума для вологжан будут также работать интерактивные площадки на Кремлевской площади и на зелёной зоне у памятника букве О, где посетители смогут присоединиться к играм с использованием деревянных элементов: большие крестики-нолики, дженга, домино, «Попади в кольцо».