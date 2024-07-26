Асфальт на Пошехонском шоссе уложат к середине августа

[ Общество ]

Укладку асфальта на Пошехонском шоссе Вологды подрядная организация намерена завершить уже к середине августа. В настоящее время уже уложен нижний слой асфальта на участке от Окружного шоссе до улицы Петина. До 5 августа первый слой асфальта появится на участке от Петина до Горбатого моста.  

«На участке завершили установку нового бортового камня, земляные работы по устройству дополнительных полос и уширений. Решается вопрос по переносу опор контактной сети троллейбуса. Все работы будут завершены к 1 сентября», - сообщает Вологда.рф.

Ранее сообщалось, что после ремонта на Пошехонском шоссе изменится схема движения транспорта. Изменить схему движения было решено после анализа транспортных потоков, проведенных экспертами московского Института экономики транспорта и транспортной политики.

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