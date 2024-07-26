Мастера за сутки построили часовню на месте разрушенного Спасо-Всеградского собора

Строители за сутки возвели деревянную часовню на площади Революции Вологды на месте разрушенного в прошлом веке Спасо-Всеградского собора. Строительство часовни дало старт международному экономическому форуму деревянного строительства «Дерево в архитектуре».

«Сегодня мы начинаем возрождение Спасо-Всеградского собора. Болью в сердце моем было то, что на протяжении многих лет собор был разрушен. Конечно, в нашей области много храмов, но если заглянуть в историю, то можно узнать, что наши предки обещали хранить этот храм не только за себя, но и за потомков. Я рад, что мы сегодня исполняем этот завет», – сказал во время проведения чина митрополит Вологодский и Кирилловский Савва.

Спасо-Всеградский собор был построен за один день в 1654 году для спасения Вологды от моровой язвы, после чего болезнь отступила. В советский период собор утратил свое религиозное назначение, был преобразован в кинотеатр, а затем полностью снесен в 1972 году.

Проект храма разработал заслуженный архитектор РФ Михаил Мамошин, а его финансирование взял на себя благотворительный фонд «Наследие Русского Севера». Сруб храма изготовлен из архангельской сосны, покрытие купола и креста - из нитрида титана. В основание храма-часовни поместили ковчег с кирпичом от разрушенного Спасо-Всеградского собора.

«То, что мы заложили храм – это очень важно. Еще более важно то, что международный форум «Дерево в архитектуре» начался именно с этого события. Оно освящено Богом. Впервые форум вышел за рамки Москвы и очень правильно, что проходит он здесь – в Вологде, – пояснил президент Союза архитекторов России Николай Шумаков.

Сегодня утром состоялось освящение храма-часовни и была проведена Божественная литургия. Также для храма привезена икона Спаса Всемилостивого, которую специально создала иконописец Александра Бухтеева.