Июль в Вологодской области может закончиться дождями

[ Общество ]

Погода в выходные дни в Вологодской области не претерпит существенных изменений. В субботу температура воздуха составит от 21 градусов на востоке до 26 градусов на западе.

В воскресенье в западных районах местами пройду кратковременные дожди. Столбики термометров останутся на уровне значений субботы.

«В начале следующей недели влияние антициклона ослабнет, вероятность осадков возрастёт. При прохождении атмосферного фронта местами пройдут дожди, значения термометров останутся в пределах +21 +26 градусов», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

По предварительным данным, максимальное количество осадков может выпасть во вторник и в среду.

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