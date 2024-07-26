Под Вологдой завершено строительство крупного птичника

В Вологодском округе завершено строительство крупного птичника, который значительно производство куриного яйца. Соглашение об этом проекте было подписано в рамках Петербургского экономического форума с ООО «Русагрообъединение».

«Новый птичник имеет вместимость 140 тысяч голов, и его производительность составляет порядка 125 тысяч яиц в сутки. Ввод в эксплуатацию птичника даст возможность увеличить объем производства на 44,5 млн яиц в год», - рассказал первый заместитель губернатора Вологодской области Юрий Умеренко.

В реконструкцию птичника компания вложила 25,5 млн рублей. Кроме этого, 70 млн рублей было потрачено на клеточное оборудование.

Как рассказали в пресс-службе правительства региона, этот этап является частью реализации проекта «Модернизации производства» в поселках Ермаково и Грибково. Всего проект предусматривает строительство 12 птичников, в результате поголовье кур увеличится до 1,7 млн. голов. В целом ожидаемый эффект от проекта к 2026 году – более 660 млн штук яиц в год, что в два раза больше текущих производственных мощностей.

Общие инвестиции в проект составят 1,8 млрд рублей.