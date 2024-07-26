В Череповце стартовал предсезонный хоккейный турнир на призы летчика-космонавта Павла Беляева.

В этом году в соревнованиях принимают участие 6 команд - по две из города на Шексне - «Алмаз» и «Металлург», ярославские «Локо» и «Локо 76», «Академия Михайлова - Юниор» («АКМ-Юниор») из Тульской области и «СКА-Карелия».

«Алмаз» открыл турнир победой над «Локо-76» со счётом 5:1, а во втором туре против «АКМ-Юниор» молодежка «сталеваров» уступала по ходу матча 1:4, во втором периоде смогли сократить отставание до минимума, дублем отметился Тимофей Калинин. Но больше сделать не смогли. В результате поражение - 3:4.

«Первый период начали плохо. Концовка вчерашней игры перенеслась на начало сегодняшней. По самоотдаче претензий нет: все старались переломить ход игры, было видно желание. Но нужно с первой и до последней минуты каждой игры играть максимально собранно и не допускать расслабленности», - сказал после игры главный тренер «Алмаза» Константин Касаткин.

«Металлург» начал турнир с двух поражений. В среду череповчане уступили «АКМ-Юниор» 2:4. Накануне со счётом 2:6 проиграли «Локо», который после двух игровых дней захватил лидерство в турнирной таблице.

«Кубок Павла Беляева» продлится до 28 июля. Матчи проходят на арене «Б» Ледового дворца «Алмаз».