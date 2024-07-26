Житель Междуречья не смог вспомнить, как убил друга

Житель Междуреченского района не смог в суде вспомнить, как убил своего друга. На скамье подсудимых 66-летний мужчина оказался после происшествия, которое случилось в селе Шуйское в мае этого года.

По информации следствия, во время совместной пьянки между подсудимым и его 60-летним приятелем произошел конфликт, в ходе которого старший товарищ схвати нож и ударим им в грудь приятеля. Потерпевший скончался на месте преступления.

В суде мужчина полностью признал вину, однако заявил, что обстоятельств убийства не помнит.

«Когда друг принес вторую бутылку, помнит, что выпил стопку и закурил. Дальнейшие события не помнит. Пришел в себя в отделении полиции в наручниках. Что произошло, вспомнить не может. Раньше у него случались провалы в памяти после травм головы. Конфликтов между ним и Владимиром никогда не было, отношения дружеские», - приводит показания подсудимого пресс-служба судов области.

Суд критически отнесся к такому оправданию и отправил мужчину в колонию строгого режима на 8 лет.