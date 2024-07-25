Сокольский ДОК планирует обеспечить биотопливом практически всю Россию

В первом полугодии 2024 года предприятие направило на внутренний рынок 14,5 тонн пеллет и 534 тонны топливных брикетов. Продукцию покупали преимущественно российские клиенты в Северо-Западном и Центральном округах.

Меняем уголь на пеллеты

Холдинг Segezha Group и входящий в его структуру Сокольский ДОК фокусируются на увеличении продаж пеллет и брикетов на внутреннем рынке для увеличения загрузки собственных производственных мощностей и более активного применения биотоплива в регионах России. На данный момент во многих областях РФ реализуется программа по модернизации старых котельных, работающих на угле и мазуте, и строительству новых – работающих на биотопливе.

Segezha Group производит топливные гранулы (пеллеты) и брикеты RUF в Лесосибирске, Кирове и Соколе.

Пеллетный завод в Соколе Вологодской области работает уже 4 года. Цех был построен в рамках проекта «Комплексная утилизация кородревесных отходов (КДО)». В 2022 году на Сокольском ДОКе была также построена котельная на КДО для теплогенерации основного производства. В 2023 году на С-ДОК дополнительно запущено новое оборудование по выпуску брикетов по стандартам RUF (DIN 51731). Для брикетирования Segezha Group установила пресс российского производства. Линия производит брикеты в форме «кирпича» размером 150*60*~100 мм и массой 835 г. В качестве исходного сырья используют отходы из древесины хвойных пород влажностью до 14%. В производство идут отходы лесопиления и деревообработки, опилки, стружка, щепа с производства клееных деревянных конструкций и CLT-панелей. Связующим веществом и в пеллетах, и в брикетах является природный лигнин, изначально имеющийся в древесном сырье.

Где купить биотопливо?

«Мы стараемся перерабатывать практически все отходы основных производств Сокольского ДОКа. Пеллетный и брикетный заводы были построены с небольшим резервом, у нас остаются планы по увеличению их мощностей. Мы решаем сразу две крупные задачи: во-первых, повышаем степень замкнутости производственного цикла, снижая нагрузку на окружающую среду, во-вторых, при минимальных издержках производим экологичное топливо, востребованное в рамках развития современной низкоуглеродной экономики нашей страны», - рассказал генеральный директор АО «Сокольский ДОК» Константин Пастухов.

Чтобы получить качественный продукт, ДОК использует оборудование с высокой степенью автоматизации. Опилки сушат горячим воздухом в ленточных сушильных камерах. Сушилка выбирает в автоматическом режиме скорость и процесс сушки. Процесс полностью закрыт – ни пыли, ни запаха. Получаются пеллеты и брикеты очень высокого качества, имеющие малую зольность, высокую теплотворную способность и светлый оттенок. Заказать биотопливо Сокольского ДОК можно здесь.

А что в Сибири?

В 2024 году Segezha Group совместно с правительством Красноярского края приступили к реализации масштабного проекта по модернизации котельных в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере биоэнергетики. Котельные на угле будут переведены на биотопливо – пеллеты производства Segezha Group. Цель - снижение вредных выбросов, минимизация негативного воздействия на окружающую среду в Красноярском крае и уменьшение углеродного следа. Также планируется обновить основные фонды котельных, обеспечивающих энергоснабжение населения и объектов социальной сферы. В Лесосибирске также запланирован перевод двух крупных угольных котельных на пеллеты.

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