Боксер Кевин Джонс заявил о намерении стать вологодским фермером

[ Общество ]

Боксер-тяжеловес Кевин Джонсон, который в 2024 году стал гражданином России, заявил о намерении организовать фермерское хозяйство в Вологодской области. Об этом боксер заявил на пресс-конференции в рамках предстоящего кубка губернатора Вологодской области.

«Я сказал своему промоутеру: «Давай возьмем выручку с боев и купим ферму и купим коров. Если у меня есть коровы, есть земля и есть жена, то это хорошая жизнь», - заявил на пресс-конференции боксер.

Кевин Джонс – американский и российский боксер-профессионал, выступающий в тяжелой весовой категории. Среди профессионалов - бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBC (2009) в тяжелом весе. 9 января 2024 года получил гражданство РФ указом Владимира Путина.

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