В Вологде проходит онлайн-трансляция возведения храма на площади Революции

В областной столице сейчас проходит международный форум деревянного строительства «Дерево в архитектуре». Мероприятие продлится с 25 по 27 июля.

Трансляция началась сегодня в 10:00. На площади Революции приступили к возведению храма на месте утраченного Спасо-Всеградского собора. Вещание сопровождается фото- и видеоматериалами, связанными с историей создания исчезнувшего собора, а также с подготовкой к строительству. Процесс возведения храма в прямом эфире комментируют историки и реставраторы.

Наблюдать за процессом можно не только с гаджетов, но и на большом экране с другой площадки форума — Кремлевской площади. Кроме того, там работают выставочные павильоны и пройдут интерактивные мероприятия. Полная программа форума размещена на официальном сайте форума «Дерево в архитектуре».

«Мы рады быть технологическим партнером трансляции международного форума деревянного строительства «Дерево в архитектуре». Для организации прямого включения наши специалисты проложили более 500 метров линий связи и смонтировали необходимое оборудование на двух основных площадках: Кремлевской площади и площади Революции. Процесс возведения храма обещает быть очень увлекательным», - рассказал директор вологодского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Забродин.

Изображение передается в Сеть с видеокамер информационно-издательского центра «Вологда-портал».