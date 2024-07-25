Предвыборная компания в губернаторы потеряла двух кандидатов

В предвыборной компании на должность губернатора Вологодской области осталось пять кандидатов. Ранее, напомним, для участия в ней заявлялись 7 человек.

Как сегодня сообщает региональная избирательная комиссия, Николай Толчанов, который выдвигал свою кандидатуру в порядке самовыдвижения, признан утратившим статус кандидата на должность губернатора «в связи с непредставлением в установленный срок документов, необходимых для регистрации». Ранее такая же участь постигла другого самовыдвиженца – Михаила Дорофеева.

Таким образом, в компании кандидатов в губернаторы остались пять человек, которые выдвигались от различных политических партий. Последним кандидатом, предоставившим документы в избирательную комиссию, стал Игорь Катухин от регионального отделения «Партии пенсионеров». Он предоставил документы в Избирком накануне.

Ранее документы также были предоставлены Антоном Гримовым от ЛДПР, Денисом Хрипелем от «Справедливой России-за правду», Александром Морозовым от КПРФ и Георгием Филимоновым от «Единой России».