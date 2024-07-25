Песня про «Вологду» прозвучит сегодня в исполнении легендарных «Песняров»

В Вологде сегодня дважды будет исполнена песня «Вологда-гда-гда» в рамках концерта одной песни. Концерт пройдет вечером на Кремлевской площади в рамках международного форума деревянного строительства «Дерево в архитектуре».

Как рассказали в пресс-службе администрации города, концерт будет организован с помощью нейросетей. В 19.40 песню споют несколько известных российских музыкантов - Виктор Цой, Константин Кинчев, Михаил Горшенев, Зиверт, Сергей Жуков, Николай Расторгуев и другие. Каждый из артистов исполнит свою часть песни.

В 20.00 классический вариант песни прозвучит в исполнении легендарного белорусского коллектива «Песняры».

В целом в рамках форума запланирована обширная культурная программа как на Кремлевской площади, так и на площади Революции. Кроме того, 26 июля у памятника букве «О» запланирован показ киноленты «Целуются зори».