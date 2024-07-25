Пьяный подросток стал виновником ДТП под Вытегрой

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Авария произошла вчера, 24 июля, в пол одиннадцатого утра на территории Вытегорского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.

По предварительной информации, 17-летний подросток, находясь за рулем автомобиля «ГАЗ-31105», выехал на полосу встречного движения через сплошную линию разметки и столкнулся с автомобилем «УАЗ-390995», за рулем которого был 77-летний мужчина.

Известно, что подросток был в состоянии алкогольного опьянения, не имел права на управление транспортным средством, а также не был пристегнут ремнем безопасности.

В результате ДТП 17-летний водитель «Волги» с травмами направлен на амбулаторное лечение.

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Фото: пресс-служба ГИБДД УМВД России по Вологодской области
 

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