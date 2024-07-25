В Череповце начался капремонт тепловых сетей

В городе металлургов стартует реконструкция и капитальный ремонт тепловых сетей. Об этом сообщил на своей странице ВКонтакте мэр Череповца Вадим Германов. Он отметил, что работы должны были начаться еще в середине мая, однако «Газпром теплоэнерго Вологда» так и не приступил к ним.

Реконструкция затронет девять участков сетей и пройдет только в Индустриальном районе. Работы проведут: в районе улицы Завокзальной; по нечетной стороне Менделеева от Ломоносова до Доменщиков; по четной стороне Менделеева в сторону улицы Ленина; от улицы Ломоносова до Парковой, 12-А и Парковой, 24; от пр. Строителей до Клубного проезда; от Металлургов, 37 до Металлургов, 27; вдоль межквартального проезда от Ломоносова до пр. Строителей, 33; от Металлургов, 7 до Сталеваров, 56-А; от Луначарского 43 до Луначарского 52.

Что касается капремонта, то он пройдет на восьми участках по всему городу. В частности, специалисты обновят теплосети в районе дома Архангельская, 46; в районе трамвайного парка; Краснодонцев, 86; Краснодонцев, 96; Краснодонцев, 98; Вологодская, 23/1; Горького, 81; от Комсомольской, 25 до Луначарского, 56.