В Архангельской области задержали злоумышленника, угнавшего автомобиль на Вологодчине

В поселке Вожега Вологодской области мужчина угнал чужой автомобиль и уехал в Архангельскую область. Об этом сообщает пресс-служба местного управления МВД России.

В дежурную часть ОМВД России по Коношскому району поступила ориентировка от коллег из Вологодской области: в поселке Вожега мужчина угнал автомобиль «ВАЗ-2109». Полицейские предполагали, что злоумышленник, возможно, направляется в поселок Ерцево Архангельской области.

На место сразу же отправили наряд ДПС. Около 19:40 на 26-м километре автодороги «Коноша-Вожега» полицейские заметили разыскиваемую «девятку», двигавшуюся в сторону поселка Коноша. Стражи порядка начали преследование.

Заметив автомобиль ГАИ, злоумышленник остановил машину, выскочил из нее и побежал в лес. Полицейские последовали за ним и почти сразу задержали подозреваемого. Водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

На злоумышленника составили административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения. После чего передали прибывшим за ним стражам порядка из Вологодской области.

Похищенный автомобиль изъят и будет возвращен владельцу.