В галерее «Красный мост» в Вологде откроется выставка «Деревянные артефакты»

30 июля в галерее современного искусства «Красный мост» откроется выставка Дмитрия Беляева «Артефакты». В экспозиции будут представлены деревянные игрушки, скульптуры, предметы быта и арт-объекты. Начало мероприятия в 18:00.

Дмитрий Беляев – мастер народных художественных промыслов Вологодской области. Он создает деревянные фигуры и утварь в надежде сохранить наследие Русского Севера. Каждое изделие, созданное вручную, уникально. Главная особенность – в технологии обработки. Дмитрий применяет усовершенствованные способы традиционной обработки дерева, поэтому фигуры выглядят так, будто были созданы еще прадедом и давно потемнели от времени.

«Персональная выставка Дмитрия Беляева продолжает уже сложившуюся за несколько выставочных проектов галереи «Красный мост» тему культурной самоидентификации, переосмысления русской традиции и народного искусства. Работы Дмитрия Беляева хорошо известны в России и за рубежом под брендом Wooden Artefact, но в музейном пространстве родной Вологды художник выставляется впервые», – рассказали в галерее.

По словам автора, его работы – о любви к настоящему и честному, об уходящей естественной и простой красоте.

«Они создаются для тех, кому близка красота несовершенства. Для тех, кто любит Русский Север. Для тех, кто чувствует кожей. Для тех, кого радует теплота древесины, обработанной вручную», – рассказывает Дмитрий Беляев.

Выставка продолжит работу до 10 сентября.

6+