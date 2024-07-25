Четырехлетний ребенок едва не спалил квартиру в Кадуе

В Кадуе четырехлетний малыш едва не спалил квартиру. Происшествие случилось накануне в многоквартирном доме. Как рассказали в региональном управлении МЧС, мама с четырехлетним сыном приехали в Кадуй в гости к родственнику.

Пока хозяин жилья находился на работе, мама решила отдохнуть, оставив малыша наедине с собой в соседней комнате.

«Там он нашёл зажигалку. Вспыхнул огонь, который попал на напольное покрытие. Женщина потушила пожар сама, не вызывая служб спасения. Хозяин, когда вернулся домой, позвонил по телефону 112 и сообщил о возгорании», - уточнили в региональном МЧС.

В результате возгорания повреждено потолочное и напольное покрытие на площади в 2 кв.м.