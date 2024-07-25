Четырехлетний ребенок едва не спалил квартиру в Кадуе

[ Происшествия ]

В Кадуе четырехлетний малыш едва не спалил квартиру. Происшествие случилось накануне в многоквартирном доме. Как рассказали в региональном управлении МЧС, мама с четырехлетним сыном приехали в Кадуй в гости к родственнику.

Пока хозяин жилья находился на работе, мама решила отдохнуть, оставив малыша наедине с собой в соседней комнате.

«Там он нашёл зажигалку. Вспыхнул огонь, который попал на напольное покрытие. Женщина потушила пожар сама, не вызывая служб спасения. Хозяин, когда вернулся домой, позвонил по телефону 112 и сообщил о возгорании», - уточнили в региональном МЧС.

В результате возгорания повреждено потолочное и напольное покрытие на площади в 2 кв.м.

Теги:
пожар детская шалость
 

Последние новости

Пьяный подросток стал виновником ДТП под Вытегрой
В Череповце начался капремонт тепловых сетей
В Архангельской области задержали злоумышленника, угнавшего автомобиль на Вологодчине
В галерее «Красный мост» в Вологде откроется выставка «Деревянные артефакты»
Четырехлетний ребенок едва не спалил квартиру в Кадуе
В Череповце задержали мужчину, повредившего чужую машину
АО «Газпром газораспределение Вологда» сорвало график по программе догазификации
В центре Вологды сегодня за день построят деревянный храм
В Вологде на месяц меняется схема движения транспорта к кувшиновскому мосту
В Вологде начали установку модульных контейнеров для мусора