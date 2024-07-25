АО «Газпром газораспределение Вологда» сорвало график по программе догазификации

АО «Газпром газораспределение Вологда» оштрафована за срыв графика по программе догазификации. Компания не подключила дом жителя поселка Непотягово к сетям в срок, указанный в договоре.

«Договор о подключении между гражданином и компанией был заключен в марте 2022 года. Пуск газа был определен не позднее 30 июня 2022года. Дополнительным соглашением срок выполнения мероприятий по подключению был продлен до 31 декабря 2023 года. Но и на эту дату жилой дом не был подключен к газораспределительным сетям», - рассказали в региональном управлении ФАС.

Антимонопольная служба выдала газовикам представление об устранении нарушений и оштрафовала на 600 тысяч рублей.