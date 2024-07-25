В центре Вологды сегодня за день построят деревянный храм

На площади Революции Вологды сегодня за сутки будет возведен деревянный храм. Он появится на месте бывшего Спасо-Всеградского собора. Возведение храма будет транслироваться на нескольких официальных каналах регионального правительства и администрации Вологды. Событие начнется с проведения службы митрополитом Вологодским и Кирилловским Саввой.

Сруб храма был изготовлен в Архангельской области. Собирать его будет команда из пяти строителей. Высота нового храма — 9,5 метра, ширина и длина — по 2,5 метра.

Как рассказал на своей странице в соцсетях врио мэра Вологды Андрей Накрошаев, возведение храма станет центральным событием Международного форума «Дерево в архитектуре», который стартовал сегодня в областном центре.