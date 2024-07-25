В Вологде на месяц меняется схема движения транспорта к кувшиновскому мосту

В Вологде в августе изменится схема движения транспорта по улицам к кувшиновскому мосту. Это связано с дорожными работами на путях к мосту. В частности, будет ограничено движение частного транспорта, а также будут перенесены остановки автобусов №7, №27 и №29.

Полностью будет перекрыто движение транспорта от улицы Луначарского до СНТ «Строитель». Объехать ремонтируемый участок можно будет по следующим маршрутам: улица Луначарского – улица Вологодская – СНТ «Виктория» – СНТ «Строитель» или улица Кувшиновская – улица Вологодская – СНТ «Виктория» – СНТ «Строитель».

Также будет перекрыта разворотная площадка автобусов у остановки «Берег». Из-за закрытия остановки автобусы не смогут проехать до остановки «Детский сад».

В связи с изменениями было решено временно перенести конечную остановку для автобусов №7, №27 и №29 с улицы Луначарского на конечный остановочный пункт «Лукьяново» на улице Вологодской. Для жителей поселка Кувшиново ближайшим остановочным пунктом станет «Школа», расположенная на улице Кувшиновской.