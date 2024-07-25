В Вологде начали установку модульных контейнеров для мусора

[ Общество ]

В Вологде на туристических маршрутах начали устанавливать закрытые модульные контейнеры для мусора.  

«Они более эстетичны и экологичны, чем обычные. В Вологду уже поступил 21 модульный контейнер. Конструкции размещены на площади Революции, в Парке Победы, на улице Бурмагиных (Парк Мира), в скейт-парке «Яма», на улице Сергея Орлова, 15А и в Кремлевском саду. Всего планируется установить 101 спецплощадку модульного типа в 28 точках Вологды», – рассказал врио мэра Вологды Андрей Накрошаев.   

Как уточнили в пресс-службе администрации города, преимущество этих контейнеров заключается в их полной закрытости, благодаря чему мусор не разлетается по сторонам. Отметим, что данные конструкции предназначены также для раздельного сбора мусора – пластика, стекла, бумаги и металла. Общая стоимость модульных площадок составляет более 9,5 млн рублей.      

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