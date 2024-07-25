Смертельная авария произошла в Череповецком районе

Один человек погиб в смертельной аварии, которая произошла накануне в Череповецком районе. Днем на 185-м километре трассы А-114 столкнулись автомобили Митсубиси Лансер и китайский паркетник Хавейл.

По предварительной информации, 40-летний водитель Митсубиси, двигавшийся из Череповца в направлении Санкт-Петербурга, начал обгон и выскочил на встречную полосу, где произошло столкновение с Хавейлом.

В аварии травмы получили четыре человек – находившиеся в паркетнике – 35-летние муж с супругой, а также двое их детей – 15-летняя девочка и 11-лений мальчик. Все они госпитализированы.

Водитель Митсубиси скончался до прибытия бригады скорой помощи.