Вологжанка Анастасия Маркова выиграла Кубок России по плаванию

Анастасия Маркова одержала победу в финале Кубка России по плаванию. Вологжанка заняла первое место на дистанции 200 м баттерфляем с результатом 2:10.89. Компанию на пьедестале почета ей составили Серафима Фокина из Волгоградской области и Анастасия Колпакова, представляющая республику Татарстан.

Финал Кубка России по плаванию проходит в Екатеринбурге с 23 по 28 июля. Всего в турнире участвуют более 750 лучших пловцов со всей страны.

В 25 дисциплинах за медали будут бороться лучшие из лучших мастера плавания России и Беларуси.

Вологодская пловчиха, мастер спорта международного класса Анастасия Маркова, воспитанница Андрея Алешина, выступит в шести дисциплинах: 50 м и 100 м - на спине, 200 метров - вольным стилем, 50 м, 100 м и 200 м баттерфляем.