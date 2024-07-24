В Вологде запретят проезд и парковку у Кремлевской площади

В Вологда с 25 по 27 июля будет ограничено движение транспорта на улицах Сергея Орлова и на Торговой площади. Ограничения связаны с проведением международного форума деревянного строительства «Дерево в архитектуре».

Пешеходы будут проходить на площадь через рамки металлодетекторов. На площадь можно будет попасть через четыре входа: Кремлёвский сад, со стороны улицы Сергея Орлова, со стороны улицы Ленинградской и со стороны проспекта Победы.

«Запрещается проносить спиртные напитки, стеклянные бутылки, колюще-режущие, взрывоопасные и воспламеняющиеся предметы. Также на площадь не пустят с самокатами или велосипедами. Лицам в состоянии алкогольного опьянения вход будет закрыт», - сообщает портал Вологда.рф.

С 25 июля по 27 июля с 6:00 до 21:00 запрещено движение по улице Сергея Орлова на участке от дома № 4a до Кремлёвской площади, по Торговой площади на участке от дома № 1 до дома № 17. На этих же участках запрещена стоянка автомобилей с 25 с 5:00 до 12:00 и 26 июля с 5:00 до 18:00 на площади Возрождения.