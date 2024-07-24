2 тысячи тонн сокольских лингосульфонатов экспортировали в Китай

Сокольские промышленные предприятия продолжают переориентировать свою продукцию на перспективные целевые рынки, увеличивая тем самым долю новых покупателей. Причем компании поставляют на экспорт не только свою основную продукцию, но и продукты побочных производств. Так, Сокольский ЦБК во втором квартале этого года отправил в Китай почти 2 тысячи тонн порошкообразных лигносульфонатов – данный вид продукции получается в результате бисульфитного способа варки целлюлозы.

Китай забирает больше других

В последние годы Китай стал стратегическим партнером для многих российских компаний. Однако помимо КНР порошкообразными лигносульфонатами активно интересуются Египет, Тунис, Израиль, Турция и страны СНГ. В России лигносульфонаты приобретают крупные химические и металлургические компании из Центрального, Северо-Западного и Уральского федеральных округов.

Российские и зарубежные потребители используют лигносульфонат в нефтяной промышленности при производстве буровых реагентов, в строительстве – при изготовлении цементов и строительных смесей, при производстве гидроизоляционных материалов, резинотехнических изделий, а также в лакокрасочной и химической промышленности. С помощью химических добавок лигносульфонат преобразуют в суперпластификаторы, которые помогают в улучшении качеств и прочности бетона. Также лигносульфаты применяют при изготовлении древесностружечных, древесноволокнистых плит и фанеры.

«Основная сфера применения лигносульфонатов Сокольского ЦБК – строительство. В высокий сезон у нас покупают весь объем в жидком виде. В сухом порошке лигносульфанат чаще продается в зимнее время, а также на экспорт. Согласно нашим данным, пластификаторы на основе лигносульфонатов существенно улучшают качество бетона, увеличивают его прочность на четверть, а морозостойкость – в 3-4 раза. Лигносульфонаты также востребованы в металлургии, нефтяной и горнодобывающей промышленности, в сельском хозяйстве», - отметил генеральный директор ПАО «Сокольский ЦБК» Григорий Иванов.

А что с экологией?

Технологический процесс производства порошкообразных лигносульфонатов предусматривает высушивание распыленных частиц жидких лигносульфонатов в потоке горячего воздуха в сушильной башне. Содержание сухих веществ в лигносульфонатах после сушки составляет 96-98%, содержание воды 2-4 %. Инновационная сушильная установка является ключевым элементом замкнутого промышленного цикла, что повышает общую эффективность и минимизирует отходы производства. Такой подход снижает негативное воздействие на окружающую среду. Кроме того, система очистки отработанного воздуха и сбора порошка обеспечивает практически полную очистку теплоносителя перед его выбросом в атмосферу. В прошлом году на вакуум-выпарной установке на ЦБК на участке производства технических лигносульфонатов была обновлена вторая ступень газоочистки, которая теперь достигает 99,87%.

Порошок бежевых тонов, представляющий собой смесь натриевых солей лигносульфоновых кислот, редуцирующих и минеральных веществ, отгружается в «биг-бэги» вместимостью 500, 550 и 570 кг. Для доставки клиентам Сокольский ЦБК использует морские логистические маршруты через порт Санкт-Петербурга и железнодорожные контейнерные перевозки.